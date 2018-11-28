شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. تاجر مخدرات يقتل طالبا بسبب "كاب" بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة مؤسفة شهدتها مدينة السلام، بعدما أقدم تاجر مخدرات على قتل طالب طعنا بمطواة إثر خلاف بينهما على "كاب"، هاتفا "الصمت لغة العظماء"، استغل فيها القاتل ضعف وخوف الأهالى لينفذ مخططه الإجرامى ويقسم جسد الطالب نصفين لرفضه الاعتداء عليه وتسليمه "الكاب" الخاص به، وبالرغم من وجود عدد من الأهالى بموقع الحادث، إلا أنهم رفضوا جميعا مساعدة المجنى عليه، خوفا من القاتل تارة، والمساءلة القانونية تارة أخرى، ليذهب إلى المستشفى بعد نصف ساعة من الحادث، ليفارق الحياة على الفور. ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو التالى تفاصيل الجريمة.

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