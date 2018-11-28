شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحظر جميع وسائل الدعاية والإعلان عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، حظر جميع أنواع الدعاية والإعلان عن التدخين بكل صورها على أن يخضع المخالفون لعقوبات رادعة. وقالت الدكتورة مايسة حمزة مدير الإدارة المركزية لشؤن البيئة بوزارة الصحة والسكان خلال إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن عيادات التبغ موجودة وتقدم الخدمة فى الإقلاع عن التدخين. وأضافت مايسة حمزة، أنه يتم وضع صور تحذيرية على علب التبغ لحماية وتوجية المتعاطين من مخاطرة، لافتة إلى أن هناك 27 وحدة لمكافحة التدخين فى المحافظات .

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