شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في كندا يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم الكندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا امس الثلاثاء مع النائب/ مايكل ليفيت رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وذلك في إطار خطة التواصل التي تنتهجها سفارة مصر في كندا مع دوائر التأثير السياسي والاقتصادي والثقافي الكندية، وانطلاقاً من أهمية دعم وتعزيز العلاقات المصرية/ الكندية على مختلف المستويات، والتعريف بالتطورات الكبيرة التي تشهدها مصر بما يسهم في دعم صورة مصر في الخارج

واشاد السفير أبوزيد عقب اللقاء، بالروح الإيجابية والمشجعة التي تحدث بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم خلال اللقاء، وما أبداه من اهتمام بفتح قنوات اتصال وحوار مع مجلس النواب المصري لدعم العلاقات المصرية/ الكندية في مختلف مناحيها.

وأكد أبوزيد على الدور الهام والمحوري الذي يضطلع به اعضاء مجلس النواب في بناء جسور التواصل والحوار مع برلمانات العديد من الدول الصديقة، في إطار دبلوماسية برلمانية نشطة وممنهجة تستهدف دعم علاقات مصر بشركائها الدوليين، وشرح طبيعة وحجم التطورات التي تشهدها مصر، وبناء شراكات دولية داعمة لتلك التطورات.

وكشف سفير مصر في كندا أنه اقترح على رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مصرية/كندية تكون بمثابة نقطة ارتكاز إضافية لدفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما وأن كندا تعتبر من اكبر بلاد المهجر استقبالاً واحتضاناً للجاليات المصرية، ويدرس بجامعاتها اعداد كبيرة من الطلاب المصريين، الأمر الذي يجعل من الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين هدفاً مشتركاً يحقق مصالح البلدين.

و شهد اللقاء حواراً معمقاً حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين، تم خلاله استعراض رؤية مصر تجاه تلك القضايا، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الارهاب، وسبل دعم السلم والاستقرار على المستوى الدولي. وقد وجه السفير أبوزيد الدعوة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية لزيارة مصر