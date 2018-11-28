رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكي لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى، والذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام مقلدات الرماية «المايلز»، يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة.

وقد تضمنت المرحلة دفع العناصر المدرعة لتطوير الهجوم وتحقيق المهام المخططة بالتعاون مع العناصر الميكانيكية، وصد هجوم العدو المضاد وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوى وتأمينه.

وقد أظهر المشروع المستوى الراقى الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في إكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

وأشاد الفريق محمد فريد بمقاتلى الجيش الثانى وبمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى.

وطالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المشتركة بالمشروع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والإستعداد القتالى والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، وكذلك الروح المعنوية العالية والإستعداد الدائم لبذل الجهد والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم.

وفى نهاية المشروع نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال الجيش الثانى الميدانى، مشيداً بالجهد الذي يبذلونه في الدفاع عن أمن الوطن وإستقراره بالتعاون مع كافة أفرع وتشكيلات القوات المسلحة، والنجاحات المتتالية خلال مراحل العملية الشاملة «سيناء 2018» في تدمير البنية التحتية للإرهاب واستعادة الحياة الطبيعية لأهالى سيناء وتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار، وناقش الفريق محمد فريد القادة على كافة المستويات في القرارات المتخذة لتحقيق المهام المخططة واستمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عليها مخططى ومنفذى المشروع.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكي لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تدريب تكتيكي لإحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى