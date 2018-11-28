شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعلن الكشف على 2 مليون و499 ألفًا في حملة «فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أن إجمالي المترددين من أبناء المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي، والأمراض غير السارية، تخطى 2 مليون و499 ألفا و857 مواطنا وبذلك نكون قد اقتربنا من المستهدف.

وقال المحافظ، إن نقاط التمركز الـ256 استقبلت أمس 56953 مواطنا، مشيرًا إلى أن مدينة شبرا الخيمة حصلت على المركز الأول وبلغ عدد المترددين بها 513 ألفا، و859 مواطنين، بينما تقدمت مدينة الخانكة لتصبح في المركز الثاني بإجمالى 411 ألف مواطن، و596 مواطنا، ثم مدينة بنها في المركز الثالث بإجمالي 408 الف مواطن و603 مواطنا.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة الرئاسية استهد فت 88% من مواطني المحافظة، لافتًا إلى أن المستهدف 2 مليون و904 ألف مواطن.

وتابع: المحافظ أنه تم تكثيف الفرق الطبية بجميع الميادين والشوارع الرئيسية ومراكز الشباب والوحدات المحلية بالقرى وأماكن التجمعات والشركات والمصانع والمساجد الكبرى والكنائس والمدارس الفنية وكليات جامعة بنها خلال الأيام الماضية لاستهداف جميع أبناء المحافظة قبل انتهاء المبادرة الرئاسية غدا الخميس بالمحافظة لإجراء التحاليل المطلوبة للحفاظ على صحتهم والقضاء نهائيًا على هذا المرض.

وأشار المحافظ، كما يتم حشد المواطنين من القرى وأماكن عملهم بالتنسيق مع الرائدات الريفيات والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني للكشف عن فيروس سي لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة، ولتحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية وهو الكشف المبكر عن الفيروس والقضاء عليه نهائيا.

وقال المحافظ تم صرف علاج لأكثر من 25 ألف حالة إيجابية بحميات بنها، و2300 حالة بحميات قليوب، مؤكدا أنه يتم صرف العلاج اللازم للمصابين بسهولة ويسر وبشكل فوري بمستشفيات نصار بشبرا وباقى نقاط التجمع.

ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور محمود عز الدين مشرف حملة بنها، أنه تم الدفع في الأيام الماضية بقوافل طبية من الوحدات الصحية بقرى مركز بنها إلى شوارع القرى والنجوع لطرق الأبواب للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية لتحقيق المستهدف من الحملة القومية التي أطلقها الرئيس والتي ستنتهي الجمعة المقبلة بالمحافظة.