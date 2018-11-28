شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة: إنشاء نادي الشرقية على 3 أفدنة.. وافتتاح «التجمع» فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة عن تخصيص محافظة الشرقية 3 أفدنة لإقامة نادي الصيادلة بالمحافظة، وافتتاح مقر التجمع في فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال احتفال صيادلة الشرقية بيوم الصيدلي المثالي، الأربعاء، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عصام أبوالفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وعدد من المسئولية وأساتذة الجامعات.

وبدأت فعاليات الحفل بالوقوف دقيقة حداد على شهداء المهنة والوطن ثم تلاوة آيات القرآن الكريم والسلام الوطني، ورحب النقيب بالدكتور ممدوح غراب، كما وجه الشكر والتقدير باسم نقابة صيادلة مصر، لمجلس نقابة صيادلة الشرقية، وإلى كل الصيادلة الشرفاء الذين شاركوا في الاحتفالية.

ووقع نقيب الصيادلة والدكتور ممدوح غراب، بروتوكول تعاون لإدخال مركز معلومات دوائية «DIC» بجميع مستشفيات الشرقية، على أن تتحمل جميع النفقات الخاصة بتجهيز المراكز، وتتكفل نقابة الشرقية بتدريب الصيادلة، وتتكفل وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي بتوفير المكان، مشيرا إلى أنه يتم إدخال مركز المعلومات بـ١٨ مستشفى في المحافظة.

وأوضح نقيب عام صيادلة مصر، أن المعلومات الدوائية تقوم رفع الوعي الدوائي وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، كما تقوم بتوحيد المعايير، وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبي والمرضى.

واتفق الطرفان على تخصيص ٣ أفدنة بمساحة ١٢ ألف متر، في موقع مميز بالمحافظة لإقامة نادي الصيادلة بالشرقية، وأعلن النقيب أن افتتاح مقر نادي التجمع الخامس للصيادلة، على مساحة ١٨ ألف متر في شهر فبراير المقبل، ويحتوي على حمامين سباحة و٤ ملاعب وتجهيزه على أحدث مستوى، مشيراً إلى أن النقابة نجحت في سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادي الصيادلة بالبحر الأعظم وتم الاتفاق مع القوات المسلحة لتولى الإنشاء والتطوير.

وأوضح «عبيد» أن النقابة قامت بشراء الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية لعلاج الصيادلة وأسرهم مثل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرا أن إجمالي عدد المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية للصيادلة وصل ١٤٩ مستشفى وبنفس التعاقدات الخاصة بالتامين الصحي لعلاج الصيادلة وأسرهم، كما سيتم افتتاح مركز المعلومات الدوائية بالقاهرة خلال أيام.

وشدد النقيب على أن مشروع التكافل بنقابة الشرقية يعتبر انجاز حقيقي يحسب لهم، موضحا أن الصيادلة لا يشعروا بمميزات الصندوق إلا عندما يحتاجونه، كما أعلن انضمامه للصندوق، وكرم عدد كبير من شيوخ مهنة الصيدلة بالشرقية، والحاصلين على شهادات علمية، وسلمهم شهادات التقدير ودرع التميز.