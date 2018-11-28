شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الهند يزور جامعة الإسكندرية لتفعيل «بان أفريكا» لخدمة 52 دولة إفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار السفير الهندى بالقاهرة راهول كوليشيرايث، يرافقه الدكتور آسر سلامة نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى جامعة الإسكندرية، الأربعاء، وكان في استقباله الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.

وقال «الكردى» في تصريحات عقب اللقاء أنه تم مناقشة سبل التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والمجالات التكنولوجية المتطورة، وتفعيل شبكة بان أفريكا وإعادة استخدامها لبث البرامج الدراسية والخدمات التدريبية والاستشارية المختلفة لـ52 دولة أفريقية.

وأشار إلى أن تفعيل الشبكة يأتى في إطار حرص جامعة الإسكندرية على الحفاظ على علاقات مصر مع الدولة الأفريقية وتوطيد كافة سبل التعاون مع دول الجوار، كما أشار إلى إمكانية التعاون في المجالات التكنولوجية الحديثة الخاصة بإدارة المستشفيات، وتقديم خدمات طبية «أون لاين»، مشيرا إلى مستشفى سموحة الجامعى وتجهيزه بمعدات طبية حديثة ونظام إلكتروني محكم يسهم في تقديم خدمة طبية سريعة لكافة المرضى.

ولفت إلى إمكانية التعاون في استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في الأبحاث العلمية، والمواد الدراسية الالكترونية، والإعداد للامتحانات الالكترونية.

وفى نهاية اللقاء سلّم «الكردي» درع جامعة الإسكندرية إلى السفير الهندى تكريمًا له.