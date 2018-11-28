شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحرالاحمر، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «16- 24»، إسكندرية «14 – 23»، قنا «14 – 27»، الأقصر «12- 28»، أسوان «12 – 28».