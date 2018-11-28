شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يكرم «الألفي» لحصوله على براءة اختراع لتحلية مياه البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرّم الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ الفيزيائي صبري عبدة عطا الله الألفي، لحصوله على براءة اختراع رقم ( 29005 ) لجهاز وطريقة علمية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية بالغليان والتجفيف لخفض الضغط البخاري من أكاديمية البحث العلمي للتعليم العالي، مقدماً له خالص الشكر تقديراً لقيمة العلم الذي هو إرث الأنبياء وفضل العلماء، الذين هم ورثة الأنبياء.

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