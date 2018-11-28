شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوقائع المصرية 28 نوفمبر 2018 (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر صباح اليوم، عدد من القرارات الهامة لوزارة العدل ولعدد من المحافظين. وللإطلاع على نص القرار:

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