شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي وتحويلة مرورية بالطريق الزراعي «لإنشاء كوبرى قلما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل اغلاق جزئي وتحويل مرورى بالطريق الزراعي وذلك لإنشاء كوبري قلما بتكلفة ٢٢٠مليون جنيه.

وقال المهندس على عياد رءيس شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل أن العمل في إنشاء كوبرى قلما بطريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى خلال الأيام القادمة لحل أزمة التكدس بهذه المنطقة المزدحمة .

وأضاف أن طول الكوبرى عن 700 متر وبعرض 25 متر ويتكون من 3 حارات لكل اتجاه وقد بدأت في أعمال السياج الخاص بمنطقة العمل بعد التنسيق مع إدارة مرور القليولبة وهيئة الطرق والكبارى .

وأوضح أنه سيتم العمل بالكوبرى على مرحلتين للحفاظ على سيولة المرور أثناء العمل وسيتم إنشاء الكوبرى بالجزء الواقع باتجاه الإسكندرية القاهرة أولا ويتم إغلاق هذا الإتجاه وتقسيم الإتجاه الآخر ( القاهرة الإسكندرية ) إلى إتجاهين بعرض 7 متر تقريبا لكل الإتجاه ويتم عمل تحويلة مرورية بطول 900 متر تقريبا قبل كمين مرور قلما بمسافة من400 متر تقريبا لتحويل الطريق القادم من إتجاه الإسكندرية للإتجاه الآخر الذي تم تقسيمه إلى إتجاهين بطول التحويلة المرورية التي تنتهى أمام محطة البترول بعد معرض السيارات.

سوف يتم هذا الإغلاق الجزئى وتشغيل التحويلة المرورية خلال الأيام القادمة لبدء تشغيل ماكينات دق الخوازيق الخاصة بأعمال الكوبرى. وقد قامت الشركة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر بعد التنسيق مع الجهات المعنية بتقسيم الطريق القادم من القاهرة إلى الإسكندرية أمام التحويلة إلى إتجاهين تمهيدا لتشغيل التحويلة المرورية خلال أيام. وينصح بتوجه السيارات قى ساعات الذروة والكثافة المرورية إلى المسارات البديلة مثل الطريق الحر شبرا / بنها والطريق الإقليمى، أو الطرق الداخلية خلف مدينة قلما في مسافة التحويلة .