شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على زيادة منح جامعة الإسكندرية للدول الأفريقية لـ50 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، في اجتماعه، مساء الثلاثاء، الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة للإنجاز الذي حققته الكلية في مجال النشر العلمي بانضمام مجلة الكلية إلى قاعدة SCIE التابعة لشركة كلاريفنت، واحتلالها المرتبة الثانية للدوريات الهندسية على مستوى الشرق الأوسط ضمن تصنيف سايماجو ( Scimago ).

كما كرم المجلس، الدكتور محمود الماس، الأستاذ بكلية الصيدلة، لحصوله على جائزة النشر العلمى المتميز في مجال العلوم الصيدلانية في قوائم المجلات العالمية المفهرسة ISI.

ووافق المجلس على انضمام جامعة الإسكندرية إلى الشبكة الوطنية (EGY- NEST) امتداد للشبكة الأفريقية (افرا) للتعليم في العلوم والتنكولوجيا والمدعمة علمياً وإدارياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على مراجعة الأبحاث المقدمة لنشر وتحديد ما يصلح منها ويتوافق مع أخلاقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمى.

وأحيط المجلس علماً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على رفع عدد المنح المقدمة من جامعة الإسكندرية إلى الدول الأفريقية إلى 50 منحه سنوياً للحصول الماجستير والدكتوراه في التخصصات العلمية المختلفة للحصول الماجستير والدكتوراه.

وفى سياق اهتمام الجامعة برعاية أبناءها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور طه حسين على مركز رعاية الطلاب المكفوفين بكلية الآداب، بعد إعادة تأهيله ليتسع لكافة الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع مؤسسة امديست وشركة حلم.

ووافق المجلس على تحديث القائمة المعتمدة حالياً من مجلس الجامعة وهـى قائمـة ( ISI 2016 ) إلى قائمة ISI 2017 وذلك لمصلحة الباحثين ليتم بدء تطبيقها إعتباراً من بداية يناير 2019.

كما وافق المجلس على مقترح بروتوكول التعاون التدريبى بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، ومركز السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومى وتفعيل البرتوكول الموسع بين الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة والخاص ببرنامج الدكتوراه، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة عدن باليمن، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وجامعة توم مبويا الكينية.

ووافق المجلس على ترقية 34 عضو هيئة تدريس 17 إلى وظيفة أستاذ، و17 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 22 مدرس، بالإضافة إلى منح 86 درجة دكتوراه و230 درجة ماجستير بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.