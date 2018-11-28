شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس معتدل.. وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 16 درجة ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 13 درجة ، وقنا العظمى 27 والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 والصغرى 12 درجة.