شكرا لقرائتكم خبر عن صور..زحام مرورى بمحور صفط فى الاتجاه القادم من الدائرى لنزلة جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى محور صفط اللبن بسبب زيادة اﻷحمال فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى حتى نزلة جامعة القاهرة، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات بالطريق لمسافة 3 كيلو ليتحول لجراج سيارات و يقوم رجال المرور بتنظيم حركة السيارات. رصدت المتابعات اﻷمنية ظهور كثافات مرورية بمحور صفط اللبن وتباطؤ حركة السيارات بسبب زيادة اﻷحمال، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة المركبات.

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