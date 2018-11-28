شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لهضبة الأهرام وآخر فيصل بعد إصلاح الكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انتهائها من أعمال الإصلاح بخط المياه القادم من أكتوبر والذى أدى إلى قطع المياه عن هضبه الأهرام ومساكن الضباط ومساكن الشباب وآخر فيصل.

وقالت الشركة فى بيان، إنه تم ضخ المياه مرة أخرى فى الخطوط، لتعود تدريجيا لجميع المناطق، موضحة أن المياه ستعود لطبيعتها فى جميع المناطق خلال ساعة تقريبا.

يذكر أن المهندس منصور بدوى رئيس الشركة تواجد على رأس أعمال الإصلاحات، وعدد من قيادات الشركة.