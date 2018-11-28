شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار لظروف التشغيل وأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
وأفاد مصدر بالمطار، أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
وأضاف المصدر، أن رحلة الخطوط ايرو فلوت الروسية 401 تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة لأعمال الصيانة.
وأشار المصدر إلى أن رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الفرنسية 567 ساعة ونصف، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الألمانية 291 ساعة ونصف لظروف التشغيل.
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