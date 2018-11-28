شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام فعاليات مؤتمر "استدامة الاقتصاد الأزرق" بالعاصمة الكينية نيروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق، في فعاليات المؤتمر الرابع "استدامة الاقتصاد الأزرق" الذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى، والذى انطلقت أعماله الإثنين الماضى، ويختتم أعماله اليوم وذلك بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التى تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التى تقدمها للبشرية، بهدف تشجيع المناقشات العالمية حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، حيث يناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة بالاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث والإنتاج، والنمو الاقتصادى المتسارع، والنقل والاتصال العالمى، وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر"، والمدن، والترفيه السياحى والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة، والحفاظ على الحياة البحرية ، والعمل من أجل حماية المناخ".

ويعد الاقتصاد الأزرق بمثابة محفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي، والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.

و عبد العاطي على هامش المؤتمر العديد من الوزارء والمسئولين على المستوى الإقليمي والدولي، كما التقى ببعض الوزراء الكينيين حيث تناولت اللقاءات تفعيل التعاون المشترك ومتابعة اتفاقيات التعاون والمشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها، وكذلك موقف مشروع الممر الملاحي واهميته في التكامل مع مشروع "لابست" وهو ممر التنميه الذي يربط شرق افريقيا بغربها والممر الملاحي الذي يربط البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كما تناولت اللقاءات الاتفاق علي تبادل الخبرات في مجال الزراعة والري ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبادل الخبرات في الادارة المحلية.

الجدير بالذكر أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.