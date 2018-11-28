أخبار مصر | عاجل.. "السكة الحديد": جرار زراعي يقتحم مزلقان يصطدم بقطار بنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "السكة الحديد": جرار زراعي يقتحم مزلقان يصطدم بقطار بنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم عن اقتحام جرار زراعي بمقطورة بدون لوحات معدنية، مزلقان تفهنا العزب المطور بالكم 16.600 بخط "بنها- ميت غمر". وأوضحت الهيئة، في بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق الجرار الزراعي بالتعليمات اثناء عبور مزلقانات السكة الحديد أدى الى اصطدام الجرار الزراعى بعربات قطار رقم 823 ركاب بنها ميت غمر ما تسبب في وفاة سائق الجرار الزراعى وصراف تذاكر محطة تفهنا العزب وإصابة عدد اثنين من ركاب مقطورة الجرار الزراعى. وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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