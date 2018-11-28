شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بمحور الشهيد وشارع الثورة بسبب أعمال تطوير وإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بشارع الثورة، بسبب أعمال تطوير اتجاه طريق السويس، كما تسبب أعمال إصلاحات لمحور الشهيد فى ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الثورة وبمحور الشهيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن أعمال تطوير وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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