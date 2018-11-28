شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: وزير التعليم يداعب «بسملة» والأهلي يبكي موسى وسما تسخر من «الفياجرا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض «المصري اليوم»، في هذا التقرير، أبرز ما جاء في برامج «التوك شو»، مساء الثلاثاء. البداية من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي علق على واقعة التنمر على الطالبة بسملة بسبب لون بشرتها، قائلًا إن الوزارة ترفض كل أشكال العنصرية والتمييز على الطلاب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل يوم» عبر فضائية «أون إي»، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المعلم المتنمر، موضحًا أن الوزارة أرسلت دعوة إلى الطالبة لاستضافتها في ديوان عام الوزارة.

وأوضح أنه وجه المعلمين بضرورة عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى، معقبا: «هناك أحوال أخرى يتم الاعتداء فيها على المعلم، لأنه يهمنا حماية المعلم من أي اعتداءات في النهاية».

وتابع: «أكرر دعوتي إلى الطفلة الجميلة علشان نقعد مع بعض وأشوف رأيها في التعليم، ومش هنتكلم في اللي يضايقها»، مداعبا الطالبة بسملة التي أجرت مداخلة مع البرنامج بقوله: «تعرفيني ولا متعرفنيش؟ بصي أنا قولت لماما إنك تيجي تزورينا في الديوان ونقعد معاكي شوية، متخليش حد يزعلك خالص، أي حد يزعلك هنزعق له».

كشف الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بوزارة التضامن الاجتماعي، حقيقة قرار خروج الطفل الثالث من الدعم.

وقال «لطيف» في حوار مع برنامج «رأي عام»، على قناة «TeN»، إن قرار عدم إضافة الطفل الثالث للبطاقة التموينية سيُطبق على الأسر الجديدة الراغبة في استخراج بطاقة تموينية في يناير المقبل، وليس بأثر رجعي.

وأضاف: «الفلسفة في إلغاء دعم الطفل الثالث هدفه تعويض الفئات الهشة والأكثر احتياجاً في المجتمع، وليس لهدف الإلغاء فقط». وأشار إلى أن النظام القائم حالياً يسمح بحصول الطفل الثالث على الدعم، ولكن ابتداء من يناير سيتم إلغاءه.

قال الممثل المسرحي حمدي الميرغني، عضو فرقة «مسرح مصر»، إن الفنان محمد صبحي قامة كبيرة، لكن تصريحاته الأخيرة بشأن أداء الفرقة لم يكن دبلوماسيا.

واعتبر في لقائه مع برنامج «حلقة 11» على فضائية «أون إي»، أن «محمد صبحي أساء إلى الفرقة، وتصريحاته تندرج تحت السب والقذف».

وأضاف: «من حقي أن أختلف معه في الرأي، نحن لا نهين اسم مصر، وجمهورنا يمثل جميع طبقات وفئات المجتمع المصري».

كان محمد صبحي رفض في تصريحات تلفزيونية سابقة إطلاق اسم مسرح مصر على عروض فرقة أشرف عبدالباقي، وقال: «لأ عيب، أنا لو هسمي فرقتي مسرح مصر أنا هتوضأ كل يوم، من غير الصلاة».

واعتبر «صبحي» أنه «نتاج جيل من رواد وعظماء أعطوا لمصر سمعتها، لما يبقى عبدالناصر في المغرب وواحد يعترض موكبه ويقول له سلم لي على إسماعيل ياسين، يبقى الفن زاد مصر قيمة».

وتابع: «لما نعمل فلوس يبقى كفاية ونعمل فن، هناك فنانين قاعدين في البيوت من غير شغل عشان كرامتهم، مش عايزين يبتذلوا نفسهم، لكن لو أنت عملت فلوس كتير يبقى عيب عليك في عصر الاستنفار في مصر، كفاية وأقدم بقى فن».

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، إن النادي يمر الآن بـ«مرحلة صعبة، تعرضنا لمثيلتها على مدار تاريخنا، ولكننا تخطيناها بتكاتف الجميع».

وأضاف في تصريحات لفضائية «صدى البلد»: «صفقات جديدة من أصحاب الخبرات على أبواب النادي في الفئة العمرية بين 24 وحتى 29 عاما، وقطعنا أشواطا كبيرة وسيتم الإعلان عن الصفقات في القريب العاجل».

ووجه رسالة إلى لاعبي الأهلي، قائلا: «انتوا بتلعبوا في أكبر نادي في أفريقيا والشرق الأوسط، وعليكم إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتقكم لأن الفانلة الحمراء غالية للغاية».

ووجه رسالة إلى جماهير الأهلي قائلًا: «إحنا في أشد الحاجة لكم ومستنينكم معانا في المدرجات، وكونوا على ثقة بأننا نعد لفرقة قوية، ولازم تكونوا خلف النادي الأهلي».

وخسر الأهلي بهدف نظيف أمام المقاولين في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، مساء الثلاثاء، ضمن الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري العام.

بكى الإعلامي أحمد موسى على الهواء متأثرا بتراجع نتائج نادي الأهلي، معقبا: «والله إحنا في محنة، لكن ربنا كبير». وقال في برنامجه على فضائية «صدى البلد»: «لاعبي الأهلي مش عارفين قيمة النادي العريق الذي يقف خلفه عشرات الملايين من المشجعين حول العالم».

وأضاف: «مش عايز حد يدافع عن الفريق لأنه لا يستحق الدفاع عنه، ولازم الأهلي يدور على صفقات كثيرة لتلافي الأخطاء الكثيرة»، مشيرا إلى أن «الزمالك عنده فرقة حلوة ومحترمة ولاعبين على مستوى عال، ولكن على النقيض لاعبي الأهلي رجليها مربوطة ومفيهاش نفس».

سخرت الراقصة الاستعراضية سما المصري من مزاعم وضع صورتها على عبوات الـ«فياجرا النسائية»، وقالت إن الأولى أن يضعوا صورتها على «فياجرا الرجالة مش الستات».

ونفت في مداخلة مع برنامج «صح النوم» عبر فضائية «LTC»، وضع صورتها على علب «الفياجرا»، معقبة: «اتفاجأت من خبر طرح فياجرا السيدات، وكتبت بوست قولت فيه: السيدات في مصر مش محتاجة فياجرا، لأن نسبة الخصوبة مرتفعة».