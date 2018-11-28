شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأربعاء.. الأخبار المتوقعة 28 نوفمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى السودان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، المقرر عقده في 29 نوفمبر الجاري بالخرطوم، والذي من المقرر أن يتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه تلك المستجدات، فضلاً عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مكتبة المترجم بالمبنى الجديد الملحق بالمركز القومي للترجمة، وتضم المكتبة الأصول الأجنبية لجميع إصدارات المركز، وتشمل أيضًا الكتب الهامة والموسوعية والقواميس الصادرة عن المركز القومي للترجمة والمشروع القومي للترجمة، مما يتيح للباحثين إجراء أبحاث حول دراسات الترجمة.

تعقد محافظة القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يستعرض المحافظ مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات ونوابه الأربعة المستجدات في العديد من الملفات والموضوعات ومنها النظافة وملف إزالة العشوائيات واستكمال المشاريع الجاري تنفيذها وموقف الأحياء وجاهزيتها لموسم الأمطار.

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» مؤتمرا دوليا في العاصمة اللبنانية بيروت، حول تحديات تمويل التنمية المستدامة، بحضور عدد من كبار المسئولين الاقتصاديين والماليين في الدول العربية وكبار الخبراء، لبحث هذه التحديات والسبل الكفيلة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من منظور إقليمي وتنموي.

تستضيف العاصمة الكازاخستانية «لقاء أستانا بشأن سوريا» الذي يستمر على مدى يومين، ويركز على اللجنة الدستورية لسوريا والوضع الميداني في الأراضي السورية، خاصة في إدلب، وسيتطرق إلى تنفيذ اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، الذي جرى التوقيع عليه في سبتمبر الماضي.