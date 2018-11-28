شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تكشف غش تنظيم الحمدين فى اتفاقية الغاز مع باكستان بالمقارنة مع الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قطر يليكس، التابعة للمعارضة القطرية، أن لجنة حماية المنافسة فى باكستان فضحت خداع تميم، أمير دولة قطر، فى اتفاق توريد الغاز الطبيعى مؤكدة أنه لا يتسم بالشفافية وتم بأسعارأعلى بكثير من عقد سابق مع الهند وبشروط مجحفة.

ونشرت قطر يليكس "فيديو" تحت عنوان "غش الحمدين، استياء باكستانى" جاء فيه:"أن النظام القطرى تفنن فى انتهاج الخداع و الأساليب الملتوية، حيث وقعت قطر غاز عقدا مع شركة النفط الباكستانية منذ عام 2016، يقضى بتوريد الغاز المسال إلى إسلام أباد لمدة 15 عاما".

وأضافت:"لكن لجنة حماية المنافسة الباكستانية كشفت الخداع القطرى، وأن أتفاق توريد الغاز الطبيعى مع الدوحة لا يتسم بالشفافية، حيث أن الأسعار أعلى بكثير من الأتفاق الذى تم إبرامه مع الهند".

وتابعت:" أنه يفتقد حول موعد إعادة التفاوض بشأن شروط العقد المجحفة، بالإضافة إلى الضبابية حول شروط مراجعة السعر".