شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": فحص العروض المالية للشركات بعد نتيجة طهى عينات الأرز المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فحص العروض الفنية والمالية للشركات التى تقدمت فى مناقصة استيراد الأرز من الخارج، وذلك عقب نتيجة طهي عينات الأرز من خلال المعامل المتخصصة، والتأكد من أن هذه العينات تتوافق مع طعم الأرز المحلى.

وأضاف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على توفير مختلف السلع الأساسية وتأمين مخزون إستراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترة طويلة كما يتم توفير منتجات اللحوم والدواجن أولاً بأول.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد وجود مخزون إستراتيجى للسلع الأساسية، وأن هناك تعاقد على الأرز الأبيض المحلى مع الموردين حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما أن هناك 14 شركة تقدمت بالعروض فى المناقصة التى تم الإعلان عنها لاستيراد الأرز، وتم الحصول على عينات وتكويدها بأرقام وإرسالها إلى معامل الاختبار لطهى الأرز، للتأكد من أنه يشبه الأرز المحلى فى التذوق، مؤكدًا أنه لن يتم فحص العروض المالية للشركات المقدمة إلا بعد معرفه نتيجة الطهى .