أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام' تستقبل وزير الشباب لبحث التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام' تستقبل وزير الشباب لبحث التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ حيث ناقشا سُبل التعاون بين الوزارة والهيئة، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر مع وزارة الشباب.

وشدد "زين" على تواصل وتفعيل دور الهيئة في تقديم كافة الخدمات الاعلامية لتوعية شباب مصر، وتغطية أنشطة الوزارة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بدور الهيئة في توعية الشباب، وحرصها على إجراء التغطية الإعلامية المناسبة لبرامج ومشروعات وزارة الشباب، لإعلام الرأي العام بما تقدمه الوزارة من خدمات لشباب مصر.