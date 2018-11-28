أخبار مصر | "الصحفيين" تخاطب مكتبي عمل الجيزة والدقي بشأن أزمة "العالم اليوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تخاطب مكتبي عمل الجيزة والدقي بشأن أزمة "العالم اليوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت نقابة الصحفيين، مكتبي عمل الجيزة والدقي بشأن أزمة الزملاء العاملين بجريدة العالم اليوم، بعد فصلهم وتصفية شركة "الأخبار السعيدة" المالكة للصحيفة.

وأخطرت النقابة مكاتب العمل بالأوراق الرسمية، بأن الزملاء مُقيدون بجدول المشتغلين بالنقابة وتابعين لمؤسستهم، وأكدت أنه مُثبت بالأوراق الرسمية تعيينهم والتأمين عليهم.

وأكدت النقابة في إخطارها، أنها الجهة التي يتم الرجوع لها في حال الفصل أو تصفية الشركة التابعة لها الصحيفة أو وقف التأمينات.

وكانت نقابة الصحفيين أحالت الإعلاميين عمادالدين أديب وجمال عنايت والصحفية نجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة للتأديب، على خلفية فصل الزملاء العاملين بالصحيفة وتصفية الشركة المالكة، بالإضافة إلى وقف تأميناتهم بأثر رجعي أربع سنوات، دون إخطار النقابة.