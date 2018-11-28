أخبار مصر | "الصحفيين" تخاطب عماد أديب وجمال عنايت للمثول أمم لجنة التأديب

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خاطبت نقابة الصحفيين، الإعلاميين عماد الدين أديب مالك صحيفة العالم اليوم، وجمال عنايت رئيس مجلس الإدارة، والصحفية نجلاء ذكري رئيس التحرير، للمثول أمام لجنة التأديب بالنقابة، وذلك على خلفية قرار مجلس النقابة، بعد فصلهم الزملاء العاملين بالجريدة وتصفية الشركة المالكة.
وأرسلت النقابة إخطارها لمقر الجريدة، بالإضافة إلى مقر سكن المذكورين، وردت "ذكري" بتأكيد حضورها، بينما رد جمال عنايت بإرسال محاميه الشخصي للتأكد من صحة الإجراءات، ولم يرد عماد أديب حتى الآن.
وكانت نقابة الصحفيين أحالت الإعلاميين عماد الدين أديب وجمال عنايت والصحفية نجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة للتأديب، على خلفية فصل الزملاء العاملين بالصحيفة وتصفية الشركة المالكة، ووقف تأميناتهم بأثر رجعي 4 سنوات، دون إخطار النقابة.
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