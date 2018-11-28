شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يداعب الطالبة بسملة: «اللي هيزعلك هنزعق له» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على واقعة التنمر على الطالبة بسملة بسبب لون بشرتها، قائلًا إن الوزارة ترفض كل أشكال العنصرية والتمييز على الطلاب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كل يوم» عبر فضائية «أون إي»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المعلم المتنمر، موضحًا أن الوزارة أرسلت دعوة إلى الطالبة لاستضافتها في ديوان عام الوزارة.

وأوضح أنه وجه المعلمين بضرورة عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى، معقبا: «هناك أحوال أخرى يتم الاعتداء فيها على المعلم، لأنه يهمنا حماية المعلم من أي اعتداءات في النهاية».

وتابع: «أكرر دعوتي إلى الطفلة الجميلة علشان نقعد مع بعض وأشوف رأيها في التعليم، ومش هنتكلم في اللي يضايقها»، مداعبا الطالبة بسملة التي أجرت مداخلة مع البرنامج بقوله: «تعرفيني ولا متعرفنيش؟ بصي أنا قولت لماما إنك تيجي تزورينا في الديوان ونقعد معاكي شوية، متخليش حد يزعلك خالص، أي حد يزعلك هنزعق له».