شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تبدأ وضع برتوكولات تغذية للمصابين بأمراض مبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة فى وضع البروتوكولات التغذوية السليمة للمصابين بفيروس سى والسكر والضغط والسمنة والقلب ضمن مبادرة 100 مليون صحة على أن يحصل عليها المريض بالمجان .
وكانت وزارة الصحة أطلقت حملة 100 مليون صحة مبادرة الرئيس السيسى للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية أكتوبر الماضى ليستفيد منها 50 مليون مصرى على 3 مراحل.
يشار إلى أنه تم الكشف على ما يقرب من 12 مليون مواطن حتى الآن فى 9 محافظات .
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