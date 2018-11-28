شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: حوادث الطرق انخفضت فى مصر بفضل المشروع القومى للطرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن حوادث الطرق فى مصر انخفضت بفضل المشروع القومى للطرق الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2014، وأن جودة الطرق فى مصر شهدت تقدم كبير على مستوى الترتيب العالمى.
وأضاف وعرفات فى تصريحات خاصة أن وزارة النقل تنفذ حاليا المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق شاملة 6 طرق بأطوال حوالى 900 كم، وتصل تكلفتها إلى 17 مليار جنيه، بجانب المحاور العلوية التى تنفذها على النيل بالصعيد.
يذكر أن المشروع القومى للطرق يتضمن إضافة طرق بأطوال 8000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكلفة تصل إلى 85 مليار جنيه، وتشارك فى تنفيذه مع وزارة النقل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان.
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