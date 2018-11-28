شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزواج يمنع الشاب من التقديم بمعهد معاون الأمن بوزارة الداخلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة الداخلية شروط التقدم لمعهد معاون الأمن، وهى لا يحق للشخص المتزوج الالتحاق بمعهد معاون الأمن، حيث يشترط على المتقدم ألا يكون متزوجًا، فضلاً عن كونه مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاونى الأمن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن "ذكور - إناث" وتسحب كراسات الالتحاق اعتبارًا من 1 ديسمبر 2018 حتى 17 يناير 2019، ويتم التقديم بداية من 8 ديسمبر.