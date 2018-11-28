شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: الإخوان أصبحت مخترقة من الفكر التكفيرى والتنظيم السرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة أصبحت مخترقة من التنظيم السرى الذى يسيطر عليه التيار القطرى، وبالتالى أصبح الفكر التكفيرى العنيف هو الفكر السائد داخل جماعة الإخوان خلال الفترة الراهنة.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن التيار القطبى التكفيرى داخل الجماعة بدأ يظهر منذ بداية عام 1983، ولكن كان ليس له وزن، إلا أنه بدء يتمدد بشكل كبير ويخترق الجماعة فى عهد مرشد الإخوان مصطفى مشهور، ليسيطر بشكل كبير على التنظيم مع بداية عام 1995.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن خيرت الشاطر ومحمود عزت كان ليس لهما أى منصب داخل الإخوان فى ثمانينيات القرن الماضى، إلى أنهما الآن أصبحا يسيطران على الجماعة وينشران الفكر التكفيرى العنيف فيها.