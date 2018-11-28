أخبار مصر | نائب أسوان يشن هجومًا حادًا على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب أسوان يشن هجومًا حادًا على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأبدى حسن خليل، استياءه من عدم تنفيذ وتوقف هذه المشروعات وذلك لنقص الاعتمادات المالية، مشيرًا إلى أن المواطن هو المتضرر الوحيد من هذا التوقف.
وشدد خليل، على أنه تم عرض تقرير تفصيلي شامل عن مشروعات الصرف الصحى بإدفو، وكذلك مشروع الغابات الشجريه بإدفو وعدم شرب هذه الأشجار وتحويل مسار الصرف لنهر النيل، وأنه قد حصل قبل ذلك على الموافقة على اعتماد قرى ونجوع مركز إدفو للصرف الصحي ولم يتم التنفيذ والبدء في العمل حتى تاريخه.
وقال خليل، إنه يتلقى شكاوي عبر الهاتف من المواطنين مما لايقل عن 30 مكالمة يوميه من مختلف قرى ونجوع مركز إدفو، موضحًا أنه هناك ظلم بين واقع على محافظات الصعيد فى مشاريع الصرف الصحي ولابد من تغيير هذه السياسات والانتهاء من المشروعات لآن محافظة أسوان سوف تكون عاصمة لدول إفريقيا فى القريب العاجل، مشيرًا إلى أنه قد تقدم بطلب الإحاطة للمطالبة بنظرة للصعيد بصفة عامة ونظرة لمحافظة أسوان بصفة خاصة.
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