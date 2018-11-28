أخبار مصر | الموقع الإخباري التابع لنقابة الصحفيين يُشكل هيئته التحريرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموقع الإخباري التابع لنقابة الصحفيين يُشكل هيئته التحريرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتمدت هيئة تحرير موقع "الخبر" التابع لنقابة الصحفيين، الهيئة التحريرية بكامل أعضائها خلال اجتماع لها، بالإضافة إلى الهيكل الإداري والتنظيمي؛ وذلك بدءً لتدشين الموقع والبث التجريبي.
وقدم الزملاء الشكر للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، لموافقته على بدء البث التجريبي، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان قال نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لـ"الفجـر" في تصريحات سابقة، إن الموقع سيتم بدء البث التجريبي له خلال الأيام القليلة الماضية، على أن يتم الانتهاء من الحصول على ترخيصه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
يذكر أن الموقع يعمل به عشرات الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة.
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