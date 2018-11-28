أخبار مصر | دفنات وتوابيت أثرية في كشف أثري جديد بدهشور (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفنات وتوابيت أثرية في كشف أثري جديد بدهشور (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة المصرية العاملة في جنوب شرق هرم الملك إمنمحات الثاني بمنطقة دهشور الأثرية، إن البعثة نجحت في الكشف عن عدد من الدفنات الأثرية بداخلها توابيت.

وأوضح وزيري أن العمل بدأ في أغسطس 2018 حيث تم العثور علي دفنات بها ثماني توابيت مصنوعة من الحجر الجيري داخلها مومياوات مغطاه بطبقة من الكارتوناج الملون علي شكل آدمي، مشيرًا إلى أن ثلاثة منها في حالة جيدة وهي توابيت ترجع إلى العصر المتأخر.

وأضاف أن التوابيت موجودة الآن بالمخازن للترميم كما تم عرض صورها علي لجنة سيناريو العرض المتحفي لوضعها ضمن سيناريو العرض لبعض المتاحف الأثرية التي تنشأها الوزارة داخل مصر