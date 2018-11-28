شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تقيم أمسية ابتهالية كبرى فى حب رسول الله السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت المقبل، عقب صلاة العشاء مباشرة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.

وقالت وزارة الأوقاف، :"كل ذلك حبا فى سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والدعوة عامة".

وأوضح بيان صحفى للوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار حملتها العالمية "رسول الإنسانية".