شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قصة حارس عقار باع طفلاً على "فيس بوك" لشخص عقيم مقابل 60 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديو يبرز جهود وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة فى كافة القطاعات والمجالات الشرطية. ويبرز الفيديو نجاح أمن الإسكندرية فى ضبط حارس عقار باع طفلا على "الفيس بوك" لشخص عقيم بعد اختطافه من والدته. ويظهر الفيديو دور رجال المرور فى ملاحقة المخالفين وضبط الأداء الأمنى فى الشارع، فضلاً عن إزالة الإشغلات من الشوارع بواسطة ضباط المرافق.

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