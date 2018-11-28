أخبار مصر | صفحة متحدث الرئاسة على "فيس بوك" تعلن إصدار نسخة إنجليزية من أخبارها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفحة متحدث الرئاسة على "فيس بوك" تعلن إصدار نسخة إنجليزية من أخبارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ستنشر نسخة إنجليزية من الأخبار الخاصة بأنشطة مؤسسة الرئاسة، وذلك إلى جانب النسخة الأصلية من الأخبار باللغة العربية.

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