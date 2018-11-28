شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بعنقود نجوم النثرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء المنطقة العربية، بعد منتصف الليل وحتى الفجر، وقوع القمر الأحدب بالقرب من عنقود نجوم النثرة حيث سيفصل بينها 0,25 درجة والقمر بعمر 20 يوما وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن النثرة عنقود مجرى فى كوكبة السرطان يبعد حوالي 577 سنه ضوئية من الأرض ويعتقد أن عمره حوالي 600 الى 700 مليون سنة، وهو عبارة عن تجمع نجمي جميل وحديثا يعرف باسم " خلية النحل" ويعود السبب في ذلك إلى أنه يشبه سربا من النحل، ويعتبر هذا العنقود النجمى واحدا من الاجسام البعيدة فى أعماق السماء المشاهدة بالعين المجردة وهو معروف منذ القديم.

وتابع التقرير: "الثنائى سوف يرصد خلال ساعات الفجر، وقبل ذلك سيظهران باتجاه الافق الشرقي ما بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا ويصلان أعلى نقطة في قبة السماء عند الرابعة والنصف فجرا فوق الافق الجنوبي الشرقي الى ان يطمسهما ضوء الصباح وهما في الافق الغربى".

وأشار إلى أن القمر سيكون مضاء بمقدار (-12.4) في حين أن عنقود نجوم النثرة (3.1) وكلاهما أمام مجموعة نجوم السرطان، وسوف يكونان قريبين من بعضهما بشكل كافٍ لرؤيتهما سويا مجال رؤية التلسكوب، أو من خلال المنظار الثنائى.