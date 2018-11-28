شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع معايير الجودة وهيئات الإفتاء فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عن إعداد مشروع "معايير الجودة فى المؤسسات والهيئات الإفتائية"،ليكون بذرة أولى للاهتمام بإدارة الجودة فى مجالات التطبيق الشرعى عامة والإفتاء خاصة؛ ليبقى الفكر الإسلامى مشاركا فى التطور البشرى وركنا ركينا فى التبادل الحضارى مفيدا ومستفيدا من كافة العلوم والوسائل المعاصرة.

وأضاف فى تصريحات لـ" الخليج 365" ان الجودة بمفهومها الإجمالى الدال على تميز المنتج أو الخدمة المقدمة وبلوغها درجة عالية يجعلها تلبى الاحتياجات المطلوبة بشكل صحيح مضمون لم تكن بهذا المفهوم وليدة العصر الحديث، وإنما نشأت من تراكم الخبرات الحضارية للبشرية، والتى شارك فيها المسلمون المشاركة الأكبر باعتراف الأمم كافة، وقد عبر عن الجودة بهذا المفهوم فى التراث الإسلامى بالإتقان والإحسان والخيرية؛ ولا يخلو القرآن الكريم والسنة النبوية من إشارات إلى الجودة بهذا المفهوم؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عملَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ».

توتابع :قد تمثلت وسائل الوصول للجودة بهذا المفهوم فى الحضارة الإسلامية فى جميع مجالاتها الشاملة للعلوم الدينية المختلفة؛ تُرى آثارها واضحة للعيان فى علوم الحديث رواية ودراية وعلوم الفقه والأصول وغيرهما،ولم يخل الإفتاء من دلائل واضحة على سعى علماء الإسلام إلى الوصول إلى الجودة بمفهومها السابق؛ وقد بحثوا وسائل ذلك فى مواطن عدة من مسائل العلوم المختلفة من الأصول والفقه والآداب الشرعية.

مما لا ريب فيه أن الإفتاء يُعد من أهم المجالات التى ينبغى العناية بتطبيق إدارة الجودة فى مؤسساته ، وتتمثل أهمية تطبيق أنظمة الجودة فى المؤسسات الإفتائية فى رفع مستوى الأداء وتحسين نوعية الخدمة وتخفيض تكاليف التشغيل والتحسين المستمر وتطوير إجراءات وأساليب العمل وتحليل الأخطاء ووجود مناخ علمى أفضل وتطوير المهارات القيادية والإدارية لقادة المؤسسة والرؤية الواضحة لكل مكان فى المؤسسة الإفتائية ومنع حدوث مشكلات بدلًا من العمل على تصحيح الأخطاء

واستطرد من فوائد تطبيق إدارة الجودة فى المؤسسات الإفتائية نحو 19 فائدة وهى : إعطاء الباحثين والمتصدرين للفتوى الوقت والفرصة لاستخدام خبراتهم وقدراتهم، وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة فى تطوير أساليب وإجراءات العمل، وتوفير التدريب اللازم، وإعطاء الحوافز الملائمة للجهود التى يبذلونها للقيام بأعمالهم، ومساعدة المؤسسة على التعرف على جوانب الفاقد الإدارى من ناحية الوقت والطاقات الذهنية والمادية وبالتالى التخلص منها، وتساعد على زيادة الإنتاج والثقة والالتزام من قِبَل جميع المستويات فى المؤسسة الإفتائية، وتساعد المؤسسة الإفتائية فى التعرف على أدائها، وتساعد على ملاحقة المستجدات الإدارية من أجل التطوير الدائم.

وضبط وتطوير النظام الإدارى فى المؤسسة نتيجة وضوح الأدوات وتحديد المسؤوليات، والارتقاء بمستوى الباحثين فى جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية، وضبط شكاوى ومشكلات الباحثين والإقلال منها ووضع الحلول المناسبة لها، وزيادة الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء لجميع الإداريين العاملين فى المؤسسة، والوفاء بمتطلبات المجتمع، وتوفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين فى المؤسسة، وتمكين إدارة المؤسسة من تحليل المشكلات بالطرق العلمية الصحيحة ، والتعامل معها من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثها مستقبًلا، ورفع مستوى الوعى لدى العاملين وأسرهم تجاه المؤسسة من خلال إبراز الالتزام بنظام الجودة، والترابط والتكامل بين جميع الإداريين فى المؤسسة، والعمل عن طريق الفريق وبروح الفريق.

ولما ظهر من أهمية تطبيق إدارة الجودة وما تأكد من فوائدها، ولما كان للإفتاء من خصوصية تجعله متميزًا عن غيره من المجالات التى وُضعت لها المواصفات القياسية؛ كان ولابد من المبادرة لوضع معايير للجودة فى المؤسسات والهيئات الإفتائية؛ ولا ينبغى للمتصدِّر لوضع ذلك أن تكون هذه المعايير خالية من تطبيق عملى يعكس آلية تحقيقها؛ وذلك لتسهيل فهم واستيعاب ثم الوصول لتحقيق هذه المعايير.

ولذا نشأت فكرة تطوير مشروع «معايير الجودة فى المؤسسات والهيئات الإفتائية» كمرجع نظرى يحوى تطبيقًا عمليًّا لتحقيق معايير الجودة كما أُسِّسَ لها فى هذا المرجِع.

ويشمل هذا المرجِع إجمالًا ما يلي:

1- مفهوم الجودة عامة وفى المؤسسات الإفتائية خاصة.

2- مراحل تطبيق إدارة الجودة فى المؤسسات الإفتائية بما يشمله من تبنى الإدارة العليا والتخطيط والتنفيذ والتقويم والنشر وتبادل الخبرات.

3- وضع دليل جودة للمؤسسة الإفتائية.

4- وضع وثائق الجودة المختلفة من أساليب وتعليمات ومناهج عمل مع تحديد المعايير والطرق اللازمة لضمان أن كلًّا من تشغيل وضبط العمليات الإفتائية يتم بفاعلية وكفاءة.

5- وضع مؤشرات إدارة الجودة فى المؤسسات الإفتائية.

6- وضع مواصفة لقياس تطبيق نظام إدارة الجودة فى المؤسسات والهيئات الإفتائية بما يشمله من قياس تطوير أدوات وأساليب الإفتاء وتلبية متطلبات المجتمع والعمل على التحسين والتطوير بشكل دائم ومستمر للارتقاء بنظام إدارة الجودة بالمؤسسات الإفتائية.