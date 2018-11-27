شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكنيسة اليونانية يزور منطقة «أبو مينا» الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد الكنيسة اليونانية الثلاثاء منطقة «أبومينا» الأثرية بمريوط ونالوا بركة رفات الشهيد مارمينا.

كان الوفد قد وصل دير مارمينا مساء الاثنين وباتوا ليلتهم به، وفي ختام الزيارة سجل رئيس الوفد كلمة في سجل كبار الزوار.

ووصل الوفد إلى مطار القاهرة الدولي صباح الاثنين، واستقبلهم من كنيستنا القبطية نيافة الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذي سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد من أصحاب النيافة الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس، والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس.