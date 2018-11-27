شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لوفد أوروبي: نسعى دائمًا للتواصل الحضاري وترسيخ أسس الحوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية الحوار الحضاري والمشتركات الإنسانية التي تجتمع على القيم ومكارم الأخلاق وإعلاء قيمة العمل، وترسيخ أسس العيش المشترك وتحقيق السلام للناس جميعًا وحفظ الدماء والأعراض.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، الثلاثاء، جان فيجيل مبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان خارج الاتحاد والوفد المرافق له، حيث تم بحث أوجه تعزيز سبل التعاون الديني بين وزارة الأوقاف والاتحاد الأوروبي في تبادل الخبرات والثقافات وأهمية الحوار الإنساني.

وقال «جمعة»، خلال اللقاء، «إننا نسعى دائمًا للتواصل الحضاري وترسيخ أسس الحوار الحضاري بين البشر، والعمل على ترسيخ ثقافة السلام والعيش الإنساني المشترك».

وأكد الوزير أن الحل الأمثل لكثير من المشكلات هو الحوار الحضاري على أرض الواقع على أرضية إنسانية مشتركة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو العرق، مشيرًا إلى أن المبادئ الإنسانية تعني السلام للجميع، ونحن ننطلق في هذا الأمر من خلال المنطلق الإنساني والوطني والديني.

ولفت إلى الاستعداد لتأهيل أي عدد من الأئمة في أي دولة من دول العالم بأكاديمية التدريب لتأهيل الدعاة باللغات المختلفة.

من جانبه، أشاد مبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان، بدور مصر الريادي في المنطقة والعالم، مؤكدًا أنهم ينظرون إليها على أنها أرض مقدسة.

كما أشاد بدور وزارة الأوقاف المصرية في بناء أكاديمية التدريب التي تؤكد على الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبإصدارات الأوقاف العلمية والفكرية، مؤكدًا على أهمية التواصل والحوار من أجل الكرامة والقيم الإنسانية والدينية المتفق عليها.

وأهدى وزير الأوقاف خلال اللقاء مبعوث الاتحاد الأوروبي نسخًا مترجمة باللغة الإنجليزية من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف.