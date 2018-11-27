شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الغرف السعودية: مصر مغرية للاستثمار وبوابة إلى أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالله العديم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إن الاستثمارات السعودية الخاصة في مصر تتجاوز الـ27 مليار دولار في أكثر من 5 آلاف مشروع.

وأضاف «العديم» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن مصر بلد مغري جدًا للاستثمار، كما أنها بوابة إلى القارة الأفريقية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن مجلس الأعمال المصري السعودي، ناقش خلال اجتماعه اليوم، وضع آليات لحل مشكلات بعض المست ثمرين السعوديين في مصر.

وأكد «العديم» أنه سوف تكون هناك تحالفات مصرية سعودية لقيادة السوق الأفريقية اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجيدة في قانون الاستثمار المصري أتاحت فرصة كبيرة أمام المستثمرين السعوديين في مصر.