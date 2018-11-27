شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودي: مصر والمملكة «هموم مشتركة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمر الشدي، رئيس تحرير جريدة «اليوم» السعودية، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تؤكد قوة العلاقات بين مصر والمملكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»، أن الزيارة تؤكد الثوابت بين مصر والسعودية، منوها أن القاهرة والمملكة «مصير وهموم مشتركة».

ولفت «الشدي»، إلى أن قناة الجزيرة تحاول إطلاق الأكاذيب وكلنا نعرف أن الوطن العربي متعلق بيد دولتين كبار مثل مصر والسعودية، فهما حماة الوطن العربي، ومن الطبيعي محاولة استهدافهما.