شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي: النهاية الكبرى للاكتئاب هو الانتحار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حللت الدكتور سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، شخصية «إيمان»، الطالبة المنتحرة بالإسكندرية بسبب التنمر، قائلة إنها لديها تراكمات ومشكلات مع معظم الأشخاص من حولها.

وأضافت «الشيخ»، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أن الطالبة كانت تعاني من الاكتئاب، وأن النهاية الكبرى للاكتئاب هو الانتحار.

وتابعت: «صوتها في التسجيل الصوتي المذاع لها ليس صوت شخص مقدم على الانتحار؛ لأن صوت المنتحر يكون ضعيفًا وهذا يدل أنه مسجل منذ فترة وأنها تعاني منذ فترة طويلة».