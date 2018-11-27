شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور،: «نفسنا منتكلمش على الامتحانات، عايزين نتكلم الولاد بيتعلموا إيه، للأسف الكل مبرمج على الامتحانات، وكل ما نفعله هو تغيير شكل الامتحان لقياس مهارة الطلاب».

وقال «شوقي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، إن امتحان الصف الأول الثانوي سيكون تجريبي لمعرفة طريقة الأسئلة، مضيفًا أنه سيتم إجراء امتحان آخر تجريبي في شهر مارس.

وأوضح أنه في نهاية العام سيتم إجراء امتحانين للطلاب في محتوى الترم الثاني فقط، لافتًا إلى أنه سيحتسب للطالب الدرجات الأعلى من بينهما.