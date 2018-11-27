شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي: 27 مليار دولار مجموع استثمارات المملكة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي السعودي خالد حمود المأربي، عن أهم ما دار في مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحًا أن مصر هي البلد الثاني لولي العهد السعودي، وأنه كان يوجد ترحيب عالي جدًا من الشعب المصري للأمير محمد بن سلمان.

وأضاف «حمود»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أنه يوجد عوامل وقواسم مشتركة بين البلدين، وأن الزيارة كان لها أبعاد كثيرة، لافتًا إلى أنه دار العديد من الاتفاقيات والمشاورات في هذه الزيارة.

وأشار إلى أن مجموع الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 27 مليار دولار، وهذا يؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين.