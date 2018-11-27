شكرا لقرائتكم خبر عن «الرفق بالحيوان»: تصدير الكلاب والقطط جريمة ضد الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت منى خليل، نائبة رئيس جمعية الرفق بالحيوان، تعامل وزارة الزراعة مع أزمة تصدير الكلاب، لافتة إلى أنهم في انتظار بيان رسمي من هيئة الخدمات البيطرية بشأن تلك القضية.

وقالت «خليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» عبر قناة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن «وزارة الزراعة لا تحترم عقول المواطنين، كيف يقول الوزير إن الشخص الذي سيصدر الكلاب لابد أن يكون مُسجل وفي البيان الصحفي تقول الوزارة إنه مسموح باصطحاب الحيوانات الأليفة للخارج دون تسجيل؟».

وأضافت «خليل» أن «فكرة تصدير الكلاب والقطط للخارج أمر مرفوض، وغير مطروح للنقاش، ووصفته بـ»جريمة ضد الحيوانات«.