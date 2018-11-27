شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تضامن النواب»: قرار خروج الطفل الثالث من الدعم غير دستوري لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه يجب مواجهة الزيادة السكانية بكل حسم، ولكن علينا تحديد الآليات المناسبة التي سنستخدمها لمواجهة هذه المشكلة ويجب أن تكون دستورية بالأساس.

وقال «أبوحامد» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء على قناة «TeN»، إن دور الانعقاد الماضي شهد تقديم مشروع قانون من النائبة غادة عجمي لربط منظومة الدعم بتنظيم الأسرة والفكرة كانت قائمة على حرمان الطفل الثالث من الدعم.

وأوضح أن وزارة العدل قسم التشريع أرسل لمجلس النواب خطاباً بتاريخ 23 يناير 2018، وقال إن «حرمان الطفل الثالث بأي أسرة من كافة طرق الدعم سواء العيني أو المادي ينطوي على شبهة عدم دستورية لمخالفته المادة 17 و18 و19 من الدستور».