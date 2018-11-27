شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الفتوى بالأزهر» سابقًا: يجوز أكل الكلاب والقطط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز أكل أو قتل القطط والكلاب، مؤكدا أنه «سبق عرض موضوع مثل ذلك على لجنة الفتوى وتمت الإباحة»، بحسب قوله.

وقال «الأطرش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، إن «الرسول أمرنا بالرحمة بالحيوان والإنسان والطير، وقال (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)، وبين الدين أيضا أن امرأة دخلت النار في هرة».

وأضاف «الأطرش» أن «هناك قاعدة فقهية عند الإمام مالك ليس ما عندي يُعاب أكل الكلب أو القطط، إذن يكون أكل الكلاب أو القطط حلال ولكن بعد تزكيته».

وبعدما سأله مقدم البرنامج عمرو عبدالحميد: «يعني أكل القطط والكلاب حرام؟»، فأجاب: «لا تحريم إلا بنص ولم يرد نص في ذلك»، حسبما قال.

وأشار «الأطرش» إلى أن «تصدير الكلاب والقطط حلال ما دامت قوانين الدولة توافق على ذلك».