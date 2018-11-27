شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ونقيب الصيادلة يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مراكز معلومات دوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية بروتوكول تعاون لإدخال DIC مركز معلومات دوائية بجميع مستشفيات الشرقية، جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.

قال الدكتور محى الدين عبيد، إن النقابة العامة للصيادلة سوف تتحمل جميع النفقات الخاصة بتجهيز المراكز، وتتكلف نقابة الشرقية بتدريب الصيادلة، وتتكلف وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى بتوفير المكان، مشيرا إلى أنه يتم إدخال مركز المعلومات بـ18 مستشفى وهم مستشفيات المحافظة.

أوضح نقيب عام صيادلة مصر، أن المعلومات الدوائية تقوم رفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة.. كما تقوم بتوحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبى والمرضى.

جاء ذلك، خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، وأعضاء مجلس النقابة.